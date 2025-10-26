Krypto-Anlage im Fokus 26.10.2025 11:03:16

So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Aptos Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 8,865 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,28 APT. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,314 USD), wäre das Investment nun 37,38 USD wert. Mit einer Performance von -62,62 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.10.2025 erreicht und liegt bei 3,190 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 14,70 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1623
0,0003
0,03
Japanischer Yen
177,66
0,4000
0,23
Britische Pfund
0,8735
0,0016
0,18
Schweizer Franken
0,9258
0,0018
0,19
Hongkong-Dollar
9,0371
0,0090
0,10
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:48 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10:10 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen wenig bewegt ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kam ebenso nicht vom Fleck. An der Wall Street ging es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen