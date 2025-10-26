So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Aptos Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 8,865 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,28 APT. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,314 USD), wäre das Investment nun 37,38 USD wert. Mit einer Performance von -62,62 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.10.2025 erreicht und liegt bei 3,190 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 14,70 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net