Solana Kurs Prognose: Fällt der Altcoin auf 20 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Inhaber von Solana-Tokens haben derzeit alles andere als eine einfache Zeit. In den letzten Wochen verzeichnet Solana Tag für Tag deutliche Verluste, die kein Ende finden. Die Angst wird damit immer größer, dass der große Rutsch erst noch bevorstehen könnte, möglicherweise sogar bis auf einen Kurs von nur 20 US-Dollar. Doch wie stehen die Chancen dafür bzw. könnte es doch wieder bergauf gehen?

Jetzt in Base Dawgz investieren

Solana mit hohen Kursverlusten

Innerhalb der letzten sieben Tage hat Solana insgesamt 16,68 Prozent an Wert verloren und jeden Tag kommen förmlich weitere Verlustprozente hinzu. Alleine am heutigen Tag hat der Token rund 1,88 Prozent an Wert verloren. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei 62 Milliarden US-Dollar, womit Solana auf dem fünften Platz aller Kryptowährungen liegt, gefolgt von dem Stablecoin USDC. Doch was sind die Gründe für den Abverkauf von Solana, wodurch der Kurs noch bei 132,40 US-Dollar liegt?

Grund für die massiven Kursverluste sind weitreichende Abverkäufe, die sich nicht nur auf Solana beschränken. Auch viele andere Kryptowährungen, von Meme-Coins bis hin zu Altcoins. Ethereum verlor als schärfster Konkurrent zu Solana innerhalb der vergangenen Woche rund 11,04 Prozent, ebenfalls die Tendenz steigend. Bei Solana gilt ein Krypto-Wal als exemplarisches Beispiel, indem er Tokens im Wert von 25 Millionen US-Dollar aus dem Staking ausgelöst und mit Verlust am Kryptomarkt verkauft hat.

Sind weitere Verluste zu erwarten?

Verfolgt man die aktuelle Marktentwicklung und das Verhalten von Großinvestoren, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass es in den nächsten Wochen noch weiter bergab gehen könnte. Doch die Chancen stehen auf der anderen Seite nicht schlecht, dass die Verlustphase zu Mitte September ein Ende finden könnte. Der Grund dafür ist die sich anbahnende Zinssenkung durch die EZB und Fed. Kommt es zur Senkung der Leitzinsen, ist davon auszugehen, dass diese positive Impulse für den Kryptomarkt und auch für Solana mit sich bringen wird.

Auf der anderen Seite reißen die Spekulationen rund um einen Solana-Spot-ETF nicht ab. Fakt ist, dass bereits mehrere Anträge zur Zulassung eines solchen ETFs bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingegangen sind. Die Fristen, bis wann eine finale Entscheidung durch die Behörde getroffen werden muss, enden im Frühjahr 2025. Brasilien hat es bereits vor wenigen Wochen vorgemacht, als das Land die Genehmigung zur Auflage eines Solana-Spot-ETFs erteilte. Doch die Skepsis in den USA ist nach wie vor hoch.

Hier geht’s zum Share-to-Earn-Token von Base Dawgz

Kommt der Solana-Spot-ETF?

Auch wenn die Anträge bei der SEC zur Auflage eines Solana-Spot-ETFs zur Bearbeitung vorliegen, ist der Weg zu einer Zulassung noch weit entfernt. Die Gründe für die Skepsis sind breit gefächert und liegen insbesondere in der verhältnismäßig geringen Marktkapitalisierung von Solana als Kryptowährung begründet. Die Marktkapitalisierung von Ethereum liegt vergleichsweise fünfmal höher, was zu deutlich mehr Stabilität führt. Mit einer geringen Marktkapitalisierung gehen schnelle und hohe Kursschwankungen einher, welche die SEC kritisch betrachtet. Hinzu kommt die Anfälligkeit für Manipulationen von außen. Doch auch wenn eine mögliche Auflage noch in weiter Ferne steht, ist gesamtheitlich davon auszugehen, dass Solana zumindest ein Kurs von 20 US-Dollar in den kommenden Wochen und Monaten erspart bleibt.

Base Dawgz startet in die finale Woche

Der Presale von Base Dawgz ist erst vor wenigen Wochen gestartet, hat aber bereits ein Volumen von rund 3,2 Millionen US-Dollar eingeworben und steht damit kurz vor seinem Abschluss. Dank des neuartigen Share-to-Earn-Prinzips wird die Reichweite des Projekts maximiert, was gerade bei einem Meme-Coin entscheidend für den Erfolg ist. Mit diesem Ansatz hebt sich Base Dawgz deutlich von anderen Kryptoprojekten ab und geht in der Szene einen völlig neuen Weg.

Aktuell können $DAWGZ-Token noch zu einem Preis von günstigen 0,008582 US-Dollar erworben werden, was den Coin besonders attraktiv und erschwinglich für potenzielle Käufer macht. In den nächsten Tagen wird der Preis jedoch noch ein weiteres Mal ansteigen, sodass sich ein schneller Einstieg lohnen könnte. Der Kauf der Tokens ist bis zum Abschluss des Vorverkaufs einfach über die Projektwebsite möglich. Im ersten Schritt muss ein kompatibles Wallet mit der Projektwebsite verbunden werden – mehrere Wallets sind direkt verlinkt. Danach wird nur noch die gewünschte Anzahl an $DAWGZ-Token ausgewählt, die Zahlung erfolgt wahlweise in Solana, USDT oder Ethereum, und schon ist der Kauf abgeschlossen.

Hier geht’s zur Homepage von Base Dawgz

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.