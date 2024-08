Solana Kurs Prognose – Kommt der nächste Bullrun?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem es eine lange Zeit rund um Solana ziemlich still geworden ist und der Kurs vor allem die Abwärtsrichtung kannte, findet sich in den letzten Tagen ein völlig anderes Bild der Lage vor. Der Altcoin konnte innerhalb der letzten Tage deutliche Zugewinne verbuchen, die die Hoffnung auf einen neuen Bullrun bei Solana nähren. Doch wie stehen die Chancen, kann es tatsächlich jetzt zu einem neuen Bullrun kommen?

Solana mit 10,5 Prozent Kursgewinn

Innerhalb der letzten sieben Tage konnte Solana einen deutlichen Kursgewinn von 10,5 Prozent verzeichnen. Auf der Basis von einem Monat konnten die Verluste damit deutlich auf noch 11,5 Prozent reduziert werden. Die Marktkapitalisierung liegt damit wieder bei rund 74 Milliarden US-Dollar, womit der Altcoin auf dem fünften Rang aller Kryptowährungen gemessen an ihrer Marktkapitalisierung liegt. Kein Wunder, dass an dieser Stelle der Optimismus groß ist, dass es nun zu einem Bullrun kommen könnte. Doch woran liegt es eigentlich, dass Solana plötzlich zweistellige Kursgewinne zu verzeichnen hat?

In erster Linie ist es Jerome Powell, der Chef der US-Zentralbank Fed, der den deutlichen Zufluss bei Solana und genauso bei vielen weiteren Kryptowährungen zu verantworten hat. In seiner letzten Rede am vergangenen Freitag kündigte er an, einen Richtungswechsel vollziehen zu wollen. Im kommenden September steht damit die erste Zinssenkung an, nachdem die Zinsen in den letzten beiden Jahren ein Rekordniveau erreicht haben. Nicht wenige Experten halten diesen Schritt für dringend notwendig, nachdem der Inflationsdruck zuletzt deutlich nachgelassen hat. Neben dem Kryptomarkt reagierte genauso der traditionelle Finanzmarkt mit starken Kursgewinnen.

Was wird jetzt wichtig für Solana?

Aufgrund der Ankündigung auf eine erste Zinssenkung seitens der Fed reagierte Solana deutlich positiv, auch die EZB könnte mit einer Zinssenkung im kommenden September trumpfen. Auf der anderen Seite darf nicht vernachlässigt werden, dass die Inflation noch nicht unterhalb der Zielmarke von zwei Prozent liegt, welche für die Fed und EZB sowie viele weitere Zentralbanken essentiell ist. Es ist daher sehr ungewiss, ob weitere Senkungen über den September hinaus zeitnah folgen könnten. Auch ein Wiederanstieg der Inflation ist keineswegs ausgeschlossen.

Für Solana könnte neben der Entwicklung der Leitzinsen ebenso die Auflage eines möglichen Spot-ETFs von großer Bedeutung sein. Brasilien hat es bereits vorgemacht und einen Sola-Spot-ETF genehmigt. Die SEC ist zwar noch weiter von einer finalen Entscheidung entfernt, doch wenn sie fällt, kann sie die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen. Die entscheidenden Fristen laufen hierzu im kommenden Frühjahr aus. Auch der Wahlkampf in den USA bzw. dessen Ausgang kann maßgeblich die Entwicklung von Solana lenken, die kommenden Wochen werden hierzu Klarheit bringen. Dabei gilt es anzufügen, dass Kamala Harris sich noch nicht klar zu Kryptowährungen positioniert hat. Vom Beginn seines neuen Bullruns kann daher aus unserer Sicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesprochen werden

PlayDoge als Investmentalternative zu Solana

Neben Solana bietet sich der neue Meme-Coin von PlayDoge namens $PLAY als Alternative für ein Investment in Kryptowährungen an. Innerhalb der letzten Wochen konnte sich der noch im Presale befindliche Kryptocoin mehr als 6,2 Millionen US-Dollar einwerben, Tendenz steigend. Ein Grund für das große Interesse ist der Look, unter dem das Projekt bzw. das dazugehörige Game steht: Retro. Mit dem Game, welches ganz nach dem Play-to-Earn-Prinzip ausgerichtet ist, vereint das Projektteam die Moderne mit den Anfängen des digitalen Zeitalters. Darüber werden engagierte Spielerinnen und Spieler mit zusätzlichen $PLAY-Tokens belohnt, Ecken besondere Art der Motivation.

Sobald der aktuelle Presale abgeschlossen ist, steht bereits das erste Börsenlisting bevor, zunächst an einer dezentralen Kryptobörse. In der Zukunft sind allerdings ebenso Listings an zentralen Kryptobörsen in Planung. Doch wer in PalyDoge investieren will, sollte sich beeilen, denn der Preis eines Tokens steigt kontinuierlich an, bis das erste Börsenlisting vollzogen wird. Der Kauf des Meme-Coins kann derzeit zudem ausschließlich über die Projektwebsite durchgeführt werden. Was sich wie eine große Herausforderung darstellt, sind in der Realität allerdings nur einige wenige Schritte. In einem ersten Schritt steht das Verbinden der Projektwebsite mit einem kompatibel Wallet an, dazu sind mehrere direkt verlinkt. Im Anschluss muss nur noch die Anzahl an $PLAY-Tokens ausgewählt und der Kauf abgeschlossen werden.

