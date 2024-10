Solana Kurs Prognose: Steht der Ausbruch kurz bevor?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Wochen ist Solana von deutlichen Auf- und Abwärtsbewegungen gezeichnet, die allerdings übergreifend positiv ausfallen. Doch kann sich der Trend auch in den kommenden Wochen fortsetzen und ist Solana damit zum aktuellen Zeitpunkt ein Investment wert?

Solana mit 8,94 Prozent Kursgewinn in sieben Tagen

Innerhalb der vergangenen sieben Tage hat Solana insgesamt 8,94 Prozent an Wert hinzugewonnen und damit einen Marktkapitalisierung von 69,9 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit liegt Solana stabil auf dem fünften Platz aller Kryptowährungen, gemessen an der Marktkapitalisierung. Doch Solana ist nicht die einzige Kryptowährung, die in den letzten Tagen deutliche Kursgewinne verzeichnen konnte. Ethereum erzielte beispielsweise ein Kursplus von 10,1 Prozent, der Bitcoin zudem 10,3 Prozent. Was sind jedoch die Gründe für den plötzlichen Anstieg der letzten Tage? In den letzten Monaten hat der Kryptomarkt deutliche Verluste verzeichnen müssen, was dazu geführt hat, dass eine Vielzahl an Kryptowährungen deutlich unter ihren Höchstständen aus der ersten Jahreshälfte gelegen haben.

Das Aufwärtspotenzial ist damit zuletzt überproportional hoch gewesen. Daran knüpfen diverse positive äußerliche Einflüsse an, die dazu geführt haben, dass viele Kryptowährung und damit verbunden auch Solana deutlich an Wert gewinnen konnten. Ein Beispiel dafür ist die Wende im US-Wahlkampf, denn nach langem Schweigen hat sich Kamala Harris positiv zu Kryptowährungen geäußert. Der konservative Kurs, den Joe Biden pflegt, dürfte damit in jedem Fall der Vergangenheit angehören. Die Senkungen der Leitzinsen haben ebenso zur positiven Stimmung beigetragen, welche in den USA und Europa vollzogen wurden. Am heutigen Donnerstag hat die EZB ihre Leitzinsen ein weiteres Mal um 0,25 Prozent gesenkt.

Wie geht es jetzt weiter für Solana?

An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die technischen Indikatoren zu werfen, welche Aufschluss darüber geben können, wie sich Solana in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln könnte. Der Relative Strength Index gibt an dieser Stelle Auskunft, wie Über- oder Unterkauft der Markt von Solana gilt. Mit einem Wert von knapp über 30 auf der Zeiteinheit von einer Stunde, signalisiert der RSI einen deutlich unterkauften Markt, der ein deutliches Kaufpotenzial bietet. Auch auf der Zeiteinheit von einem Tag lässt sich ein deutliches Aufwärtspotenzial erkennen, mit einem Wert von rund 52. Daran fügen sich die Bollinger Bänder unmittelbar an, denn auf dem Stundenchart ist ein Abprall am unteren Band zu erkennen.

Auch andere Indikatoren sind überwiegend bullish gestimmt und sprechen dafür, dass Solana in den kommenden Tagen und Wochen weiter an Wert gewinnen wird. Dies trifft ebenso auf eine Vielzahl von anderen Altcoins zu. Dabei gilt es anzumerken, dass der Großteil der Entwicklung von äußerlichen Einflussfaktoren abhängig ist, insbesondere vom US-Wahlkampf, der Entwicklung im Nahen Osten sowie der Entwicklung der Wirtschaftslage. Damit einhergehen können jederzeit ebenso Kursrücksetzer, doch es gibt genügend alternative Investmentmöglichkeiten zu Solana.

PEPE Unchained als lukrative Alternative zu Solana

Neben Solana ist der $PEPU-Token ebenso einer der Gewinner der letzten Stunden und Tage. Doch warum ist dem so? Das besondere bei dem $PEPU-Token ist, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, sondern derzeit noch ausschließlich im Presale gekauft werden kann. Doch der Vorverkauf schreitet rasant voran, denn erst vor wenigen Stunden konnte die Marke von 20,3 Millionen US-Dollar durchbrochen werden. Solch eine eingeworbene Summe während des Presales zeigt auf der anderen Seite auch, wie beliebt der Meme-Coin bereits jetzt schon in der Community ist. Ein Grund dafür ist ohne Zweifel die Meme-Figur PEPE, die bereits in den letzten Monaten eine breite und starke Community hinter sich vereinen konnte. Einige Mitglieder der Community sehen den $PEPU-Token bereits als ein wahres Sammlerstück an.

Bei einem klassischen Meme-Coin soll es bei PEPE Unchained allerdings nicht bleiben, denn es steht ebenso im Fokus, ein eigenes Krypto-Ökosystem auf den Weg zu bringen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Darüber hinaus steht den Käufern der $PEPU-Tokens die Möglichkeit offen, diese in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive vermehren zu können. Doch es ist eine gewisse Eile geboten, denn bereits in den nächsten Stunden wird der Preis für einen Meme-Coin ein weiteres Mal ansteigen. Derzeit ist ein $PEPU-Token noch für 0,0106 US-Dollar erhältlich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.