Solana: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

Vor 3 Jahren war ein Solana 13,31 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 75,16 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 907,91 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.12.2025 auf 145,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 990,79 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 erreichte Solana sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net