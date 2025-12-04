|Wertentwicklung im Fokus
|
04.12.2025 19:43:13
Solana: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Vor 3 Jahren war ein Solana 13,31 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 75,16 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 907,91 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.12.2025 auf 145,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 990,79 Prozent angezogen.
Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 erreichte Solana sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1663
|
0,0017
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
180,2985
|
-0,2515
|
|
-0,14
|Britische Pfund
|
0,8735
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,936
|
0,0004
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0784
|
0,0162
|
|
0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.