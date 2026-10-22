|Rentable SOL-Anlage?
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22.10.2026 19:43:14
Solana: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
Vor 3 Jahren kostete ein Solana 29,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,05 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 636,03 USD, da Solana am 21.10.2026 106,78 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 263,60 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von SOL liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 200,11 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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