|
10.03.2026 16:11:01
Spot Bitcoin ETFs See Back-to-Back Inflows - What This Means For Investors
This article Spot Bitcoin ETFs See Back-to-Back Inflows - What This Means For Investors originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1633
|
0,0027
|
|
0,23
|Japanischer Yen
|
183,7915
|
0,2315
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8651
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,904
|
0,0003
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,1052
|
0,0265
|
|
0,29