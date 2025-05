Stablecoins als Vorbote für den nächsten Bullrun?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Krypromarkt ist in den letzten Wochen und Monaten stark geprägt von deutlichen Korrekturen und nachgelagerten Kursgewinnen. Doch eine klare Richtung ist an dieser Stelle nicht zu erkennen, denn derzeit befinden sich die meisten Kryptowährungen in einer Phase der Stabilisierung. Stablecoins sorgen jedoch plötzlich für Euphorie in der Kryptoszene. Was steckt dahinter?

Stablecoins im Zentrum der Krypto-Community

Stablecoins gelten als Wertstabil und sind daher eine beliebte Ausweichmöglichkeit, sobald es am Krypromarkt abwärts geht. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass besonders viele Investoren ihr Geld zwischenlagern, um schnell erneut in den Krypromarkt investieren zu können. Darüber hinaus etablieren sie sich zunehmend als Zahlungsmittel im Alltag, denn wie Eingangs beschrieben, steht die Stabilität im Vordergrund. Doch was hat das mit der künftigen Entwicklung des Kryptomarktes zu tun?

Erst kürzlich wurde die wichtige Marke von 250 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung überschritten, die auf Stablecoins beruht. Solch eine hohe Marktkapitalisierung von Stablecoins hat es in der Historie des Krypromarktes bisher noch nicht gegeben. An dieser Stelle ist davon auszugehen, dass es bei positiven Signalen für den Krypromarkt dazu kommen wird, dass ein nicht unerheblicher Teil des Kapitals von Stablecoins in den Krypromarkt fließt und sich positiv auf die Kursentwicklung der wichtigsten Kryptowährungen am Krypromarkt auswirkt. Je größer die Summe an Stablecoins ist, desto größer ist der Impuls, der zu erwarten ist.

Was wird jetzt für den Krypromarkt wichtig?

Blickt man auf die kommenden Wochen und Monate, dann liegt der Fokus auf die US-Politik und Signale aus der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Die US-Zölle gegenüber fast allen Staaten der Erde wurden vor rund einem Monat für 90 Tage verschoben, was dazu führt, dass die Thematik definitiv in den kommenden Wochen erneut zur Diskussion stehen wird. Der Ausgang ist dabei vollkommen offen und kann positiv oder zutiefst negativ für den Krypromarkt enden. Eine Vielzahl an Verhandlungen der USA mit anderen Ländern zeigt jedoch, dass Hoffnung auf eine Lösung besteht, die auch im Interesse der Kryptoszene ist.

Seitens der SEC sorgt der neue Vorsitzende Paul Atkins für positive Aussichten, der vor rund zwei Wochen sein neues Amt angetreten hat, nachdem bereits im Januar feststand, dass er auf Gary Gensler folgt. Mit ihm zieht ein komplett neuer Wind in die Behörde ein, denn Atkins gilt als offen, was die Krypto-Industrie angeht. Kein Wunder, denn vor seinem neuen Amt bei der SEC war Atkins in mehreren Positionen in der Krypto-Industrie tätig. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür ist die Beraterstelle bei Ripple-Labs. An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob es sich zum aktuellen Zeitpunkt lohnt, in den Krypromarkt zu investieren? Aus unserer Sicht ist derzeit in jedem Fall eine gute Möglichkeiten, um noch von verhältnismäßig günstigen Einstiegskonditionen profitieren zu können. Bereits in wenigen Wochen könnte die Situation eine vollkommen andere sein.

Bull BItcoin dreht auf und erreicht 5,3 Millionen US-Dollar

In welche Kryptowährung sollte man zum aktuellen Zeitpunkt investieren? Nicht nur Altcoins wie der Bitcoin bieten sich aktuell für ein Investment in den Kryptomarkt an, aufgrund der verhältnismäßig günstigen Einstiegspreise. Ein besonders hohes Potenzial bieten Kryptowährungen, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist. Eine dieser Kryptowährungen ist der BTC-Bull-Token, dessen Vorverkauf erst vor einigen Tagen gestartet ist. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnten bereits über 5,3 Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend. Doch was sorgt dafür, dass das Interesse in der Kryptoszene derart groß ist?

Hinter dem Bull Bitcoin Token verbirgt sich ein neuer Community-Coin, mit dessen Hilfe die komplette Community am langfristigen Erfolg partizipieren soll. Im Zentrum dabei stehen unter anderen eine Vielzahl an Airdrops, Burn-Events und ein Staking-Programm, welches derzeit für eine durchschnittliche Rendite von 88 Prozent sorgt. Ein besonderes Highlight dabei ist die Meme-Figur selbst, in Form eines Bitcoin-Bullen, der voller Energie ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token noch bei 0,002495 US-Dollar, doch es ist Schnelligkeit geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Token an, bis das initiale Börsenlisting stattfindet.

