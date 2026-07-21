Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Stellar Anlegern gebracht.

Am 20.07.2025 wurde Stellar bei 0,4625 USD gehandelt. Bei einem XLM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 216,23 Stellar. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,70 USD, da sich der Wert von Stellar am 20.07.2026 auf 0,1882 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 59,30 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,4718 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net