|Krypto-Anlage im Blick
|
21.07.2026 19:43:13
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Am 20.07.2025 wurde Stellar bei 0,4625 USD gehandelt. Bei einem XLM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 216,23 Stellar. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,70 USD, da sich der Wert von Stellar am 20.07.2026 auf 0,1882 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 59,30 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,4718 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1402
|
-0,0012
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
186,052
|
0,6120
|
|
0,33
|Britische Pfund
|
0,8525
|
0,0024
|
|
0,28
|Schweizer Franken
|
0,927
|
0,0024
|
|
0,26
|Hongkong-Dollar
|
8,9419
|
-0,0080
|
|
-0,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street dominieren die Bullen. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.