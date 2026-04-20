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20.04.2026 15:30:26
Strategy Buys 34,164 Bitcoin For $2.54 Billion: Will MSTR Rally?
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1771
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0,0039
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0,33
|Japanischer Yen
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186,87
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0,4000
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0,21
|Britische Pfund
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0,8706
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0,0005
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0,05
|Schweizer Franken
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0,9168
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-0,0012
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-0,13
|Hongkong-Dollar
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9,2176
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0,0292
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0,32