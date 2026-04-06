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06.04.2026 16:06:15
Strategy Buys 4,871 Bitcoin For $330M But Sits On $5 Billion In Unrealized Losses
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1561
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0,0019
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0,17
|Japanischer Yen
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184,59
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0,2900
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0,16
|Britische Pfund
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0,8724
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0,0003
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0,03
|Schweizer Franken
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0,9233
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0,0020
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0,22
|Hongkong-Dollar
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9,0601
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0,0146
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0,16