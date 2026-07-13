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13.07.2026 15:36:50
Strategy Raised $467M, Bought No Bitcoin As MSTR Slides Toward $90
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,14
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|Japanischer Yen
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185,0815
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0,6015
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|Britische Pfund
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0,8521
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0,0002
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0,02
|Schweizer Franken
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0,9262
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|Hongkong-Dollar
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8,9361
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