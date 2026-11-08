|Lohnende Sui-Investition?
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08.11.2026 11:03:14
Sui: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Sui war am 07.11.2025 2,141 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 46,70 SUI-Coins Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,8557 USD), wäre die Investition nun 39,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 60,04 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Bei 2,163 USD erreichte Sui am 10.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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