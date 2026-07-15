|Wertzuwachs oder -verlust?
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15.07.2026 19:43:13
Tether: Hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren gelohnt?
Gestern vor 5 Jahren kostete ein Tether 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 9 998,56 Tether. Da sich der Wert von Tether am 14.07.2026 auf 0,9993 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 991,20 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,09 Prozent.
Am 04.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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