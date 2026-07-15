Tether: Hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren gelohnt?

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Tether 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 9 998,56 Tether. Da sich der Wert von Tether am 14.07.2026 auf 0,9993 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 991,20 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,09 Prozent.

Am 04.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net