Tether: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tether verlieren können.

Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,9999 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 100,01 USDT. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 03.11.2026 gerechnet (0,9986 USD), wäre die Investition nun 99,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 0,12 Prozent gesunken.

Am 29.10.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 02.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion Finanzen.net