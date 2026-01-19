|
19.01.2026 06:00:05
The dangerous triumph of neo-mercantilism
Liberal trade policies are giving way to frictions that could lead to outright conflictWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,163
|
0,0045
|
|
0,39
|Japanischer Yen
|
183,67
|
0,8400
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,8681
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,929
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,067
|
0,0335
|
|
0,37
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.