13.11.2025 17:06:14
This Investor Is Betting $67 Million on Galaxy Digital as Bitcoin Pullback Tests Crypto Rally
New York-based Seven Grand Managers disclosed a purchase of 750,000 additional Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY) shares in the third quarter, boosting its position by approximately $40.2 million, according to an SEC filing on Wednesday.Seven Grand Managers increased its stake in Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY) by 750,000 shares during the third quarter, bringing its total holding to 2 million shares valued at $67.6 million as of September 30. The change, totaling an estimated $40.2 million based on quarterly average pricing, was disclosed in an SEC filing on Wednesday.Galaxy Digital now accounts for 5.5% of 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
