Toncoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Toncoin verlieren können.

Toncoin wurde am 23.12.2021 zu einem Wert von 3,508 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 285,06 Toncoin. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1,571 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 447,75 USD wert. Mit einer Performance von -55,22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 23.11.2025 bei 1,469 USD. Bei 6,814 USD erreichte die Kryptowährung am 07.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net