TRX-Investment im Blick 07.10.2026 11:03:15

Tron: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Tron: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Tron-Investments gewesen.

Tron notierte gestern vor 5 Jahren bei 0,095640 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 045,59 TRX im Depot. Die gehaltenen Tron wären gestern 350,79 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,3355 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 250,79 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 fiel TRX auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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