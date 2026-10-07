|TRX-Investment im Blick
|
07.10.2026 11:03:15
Tron: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Tron notierte gestern vor 5 Jahren bei 0,095640 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 045,59 TRX im Depot. Die gehaltenen Tron wären gestern 350,79 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,3355 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 250,79 Prozent gesteigert.
Am 05.02.2026 fiel TRX auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1188
|
-0,0072
|
|
-0,64
|Japanischer Yen
|
176,926
|
-1,1340
|
|
-0,64
|Britische Pfund
|
0,8471
|
-0,0013
|
|
-0,15
|Schweizer Franken
|
0,9309
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
8,781
|
-0,0551
|
|
-0,62
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.