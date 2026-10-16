Uniswap: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen

Das wäre der Verdienst eines frühen Uniswap-Engagements gewesen.

Am 15.10.2025 war Uniswap 6,578 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 152,02 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären am 15.10.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 7,422 USD 1 128,27 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,83 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 10.06.2026 bei 2,396 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net