|Krypto-Anlage im Blick
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16.10.2026 11:03:14
Uniswap: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen
Am 15.10.2025 war Uniswap 6,578 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 152,02 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären am 15.10.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 7,422 USD 1 128,27 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,83 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 10.06.2026 bei 2,396 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.09.2026 bei 10,20 USD.
Redaktion finanzen.net
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