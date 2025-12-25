|Investition unter der Lupe
USD Coin: Wäre eine Investition von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?
USD Coin kostete gestern vor 1 Jahr 1,000 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,00 USDC im Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9999 USD), wäre das Investment nun 99,99 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,01 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte USD Coin am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Bei 1,001 USD erreichte USD Coin am 19.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
