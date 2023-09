Verpasste Anhörung: Ronaldinho könnte Gefängnisstrafe wegen Krypto-Scam drohen

• Ronaldinho steht in Verdacht, an einem Krypto-Betrug beteiligt gewesen zu sein• Vorladung für eine Anhörung am 24. August ignoriert• Anwälte und Bruder bestreiten Ronaldinhos Beteiligung

Ronaldinho und der Krypto-Scam

Ronaldinho, eine Fußballlegende, die für beispiellose Fähigkeiten und Beiträge für Clubs wie den FC Barcelona und den AC Mailand bekannt ist, steht im Mittelpunkt eines Krypto-Skandals. Laut Crypto News werden Ronaldinho Verbindungen zu zwei Unternehmen namens "18kRonaldinho" und "LBLV" vorgeworfen, wobei "18kRonaldinho" Anlegern bei einer Mindestinvestition von 30 US-Dollar tägliche Renditen in Höhe von zwei Prozent oder mehr versprochen haben sollen. Interessanterweise wurde hervorgehoben, dass "18kRonaldinho" ursprünglich als Uhren- und Schmuckhändler begann, so der Bericht von Crypto News. Ronaldinho wird beschuldigt, als Botschafter für diese Unternehmen tätig geworden zu sein, seine Namensrechte verkauft und an deren Werbemaßnahmen aktiv teilgenommen zu haben, heißt es weiter.

Die Verbindungen des Fußballspielers zu diesen Unternehmen haben zur Einreichung einer Zivilklage durch die Investoren geführt, die behaupten, insgesamt rund 61 Millionen US-Dollar verloren zu haben. Die brasilianischen Behörden interessieren sich vor allem dafür, ob Ronaldinho diesen Firmen tatsächlich die Erlaubnis gegeben hat, seinen Namen und sein Gesicht für Werbezwecke zu verwenden, wie Crypto News weiter berichtet. Diese Frage könnte von entscheidender Bedeutung sein, da sie die Verantwortlichkeit des Sportlers für die entstandenen finanziellen Verluste klären könnte.

Die Anhörung und rechtliche Konsequenzen

Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe hat Ronaldinho eine Vorladung für eine Anhörung am 24. August aufgrund von schlechten Wetterbedingungen nicht wahrgenommen, wie ein lokaler Artikel von O GLOBO berichtet. Das Ignorieren der Vorladung hat die rechtlichen Spannungen um den Fall erhöht. So teilte der brasilianische Kongressabgeordnete Aureo Ribeiro mit, dass Ronaldinho eine weitere Gelegenheit haben wird, vor dem Kongress am 31. August auszusagen. Wenn er dieser zweiten Vorladung ebenfalls nicht folgt, könnte ihm eine Gefängnisstrafe drohen, heißt es weiter. Dabei hat der Abgeordnete klargemacht, dass die Behörden gewillt sind, eine gerichtliche Verfügung zu erlassen, die Ronaldinho zur Anhörung zwingt, notfalls mit polizeilichem Nachdruck.

Währenddessen bestreiten Ronaldinhos Anwälte und sein Bruder, der bei der Anhörung anwesend war, die Beteiligung des Fußballspielers an dem Betrug, wie Crypto News berichtet. Sie argumentieren, Ronaldinho sei in Wirklichkeit selbst ein Opfer dieses Scams. So seien sein Bild und sein Name ohne seine Zustimmung oder sein Wissen verwendet worden, um das betrügerische Schema weiter zu fördern und noch mehr Menschen in die Falle zu locken.

D. Maier / Redaktion finanzen.at