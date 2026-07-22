Investmentbeispiel 22.07.2026 19:43:16

Wäre eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr rentabel gewesen?

Wäre eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr rentabel gewesen?

Vor Jahren in Tether eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 1 Jahr wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 99,97 Tether in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,90 USD, da sich der Wert von Tether am 21.07.2026 auf 0,9993 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,10 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

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