Wie viel Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Uniswap verlieren können.

Uniswap wurde am 04.12.2022 bei 6,274 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 593,88 UNI im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 497,89 USD, da sich der Wert von Uniswap am 04.12.2025 auf 5,959 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -5,02 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 18,66 USD.

Redaktion finanzen.net