Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Binance Coin-Einstieg verdienen können.

Binance Coin wurde am 18.11.2020 zu einem Wert von 28,08 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in BNB vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 356,15 Binance Coin. Da sich der BNB-USD-Kurs gestern auf 932,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 332 038,06 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3 220,38 Prozent.

Am 10.03.2025 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net