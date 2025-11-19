Entwicklung im Fokus 19.11.2025 11:03:13

Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Binance Coin-Einstieg verdienen können.

Binance Coin wurde am 18.11.2020 zu einem Wert von 28,08 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in BNB vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 356,15 Binance Coin. Da sich der BNB-USD-Kurs gestern auf 932,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 332 038,06 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3 220,38 Prozent.

Am 10.03.2025 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

