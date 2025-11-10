Profitables ETH-Investment? 10.11.2025 11:03:30

Wie viel Gewinn ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ethereum-Einstieg gewesen.

Vor 3 Jahren war ein Ethereum 1 099,50 USD wert. Bei einem ETH-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,095 Ethereum in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 542,23 USD, da sich der Wert von Ethereum am 09.11.2025 auf 3 578,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 225,42 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1584
0,0024
0,21
Japanischer Yen
178,55
0,4700
0,26
Britische Pfund
0,8807
0,0033
0,38
Schweizer Franken
0,9273
-0,0032
-0,34
Hongkong-Dollar
9,0027
0,0172
0,19
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen