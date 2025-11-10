Wie viel Gewinn ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ethereum-Einstieg gewesen.

Vor 3 Jahren war ein Ethereum 1 099,50 USD wert. Bei einem ETH-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,095 Ethereum in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 542,23 USD, da sich der Wert von Ethereum am 09.11.2025 auf 3 578,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 225,42 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net