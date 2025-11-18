|Lohnende XRP-Anlage?
|
18.11.2025 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren eingebracht hätte
Vor 10 Jahren kostete ein Ripple 0,004245 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 235 586,80 XRP-Coins Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 2,161 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 509 121,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50 812,14 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,101 USD und wurde am 19.11.2024 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3,557 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1585
|
-0,0006
|
|
-0,05
|Japanischer Yen
|
180,01
|
0,1100
|
|
0,06
|Britische Pfund
|
0,8815
|
0,0004
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9235
|
0,0008
|
|
0,09
|Hongkong-Dollar
|
9,0187
|
0,0075
|
|
0,08