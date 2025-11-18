Lohnende XRP-Anlage? 18.11.2025 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Ripple gebracht.

Vor 10 Jahren kostete ein Ripple 0,004245 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 235 586,80 XRP-Coins Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 2,161 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 509 121,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50 812,14 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,101 USD und wurde am 19.11.2024 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1585
-0,0006
-0,05
Japanischer Yen
180,01
0,1100
0,06
Britische Pfund
0,8815
0,0004
0,05
Schweizer Franken
0,9235
0,0008
0,09
Hongkong-Dollar
9,0187
0,0075
0,08
Währungsrechner
mehr

