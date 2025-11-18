Wie viel Gewinn ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Vor 10 Jahren kostete ein Ripple 0,004245 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 235 586,80 XRP-Coins Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 2,161 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 509 121,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50 812,14 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,101 USD und wurde am 19.11.2024 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net