Wie viel Gewinn ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment verdienen können.

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,019130 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 522 735,60 POL im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 22.11.2025 gerechnet (0,1338 USD), wäre das Investment nun 69 951,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +599,52 Prozent.

Am 21.11.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1326 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 0,7155 USD.

