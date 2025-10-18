|TON-Investition
Wie viel Verlust bei einem Toncoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Am 17.10.2024 lag der Kurs von Toncoin bei 5,173 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in TON investiert worden wären, hätte man nun 19,33 Toncoin im Depot. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 2,121 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,01 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 41,01 USD entspricht einer negativen Performance von 58,99 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 2,060 USD. Bei 6,899 USD erreichte der Coin am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
