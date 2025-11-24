Wie viel Verlust ein Investment in Bitcoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bitcoin wurde am 23.11.2024 zu einem Wert von 97 711,99 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BTC investiert hätte, befände sich nun 0,00102 Bitcoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bitcoin wären am 23.11.2025 bei einem BTC-USD-Kurs von 86 798,08 USD 88,83 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 11,17 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 76 295,96 USD. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net