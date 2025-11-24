Wie viel Verlust ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Ethereum Classic-Investition gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 29,60 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 33,78 Ethereum Classic. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 23.11.2025 458,33 USD wert gewesen, da der ETC-USD-Kurs bei 13,57 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 54,17 Prozent verkleinert.

Bei 13,48 USD erreichte ETC am 20.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 38,51 USD.

Redaktion finanzen.net