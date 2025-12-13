Investment im Blick 13.12.2025 19:43:13

Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Toncoin Anlegern gebracht.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 6,340 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 577,29 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 540,61 USD, da sich der Wert von Toncoin am 12.12.2025 auf 1,611 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,59 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 23.11.2025 bei 1,469 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 6,407 USD und wurde am 15.12.2024 erreicht.

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

