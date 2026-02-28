ICP-Anlage 28.02.2026 11:03:14

Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Internet Computer Anlegern gebracht.

Internet Computer notierte gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,135 ICP. Die Investition hätte nun einen Wert von 5,356 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.02.2026 auf 2,509 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -94,64 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ICP wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2,085 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

