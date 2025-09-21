Wie viel Verlust eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Worldcoin Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1,614 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in WLD investiert hat, hat nun 6 194,33 Worldcoin im Portfolio. Da sich der Wert von Worldcoin am 20.09.2025 auf 1,504 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 318,62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,81 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net