Krypto-Performance im Blick 21.09.2025 19:43:13

Wie viel Verlust eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Worldcoin Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1,614 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in WLD investiert hat, hat nun 6 194,33 Worldcoin im Portfolio. Da sich der Wert von Worldcoin am 20.09.2025 auf 1,504 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 318,62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,81 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1742
-0,0047
-0,40
Japanischer Yen
173,81
-0,6000
-0,34
Britische Pfund
0,8708
0,0011
0,12
Schweizer Franken
0,9344
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,1318
-0,0356
-0,39
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:21 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:54 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen erzielen neue Rekorde -- ATX verabschiedet sich etwas leichter ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schließlich tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss minimal im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls leicht nachgab. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen