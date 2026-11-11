Lohnender USDT-Einstieg? 11.11.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Vor Jahren in Tether investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 999,91 Tether. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0,9987 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 998,63 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,14 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 29.10.2026 bei 0,9977 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 02.12.2025 bei 1,000 USD..

Redaktion Finanzen.net

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