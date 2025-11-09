Wie viel Wert mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 08.11.2024 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,3922 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 254,99 POL im Depot. Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 08.11.2025 auf 0,1793 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,28 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2025 bei 0,1622 USD. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net