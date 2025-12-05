|Investition im Check
Wie viel Wert mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
SHIBA INU notierte am 20.10.2021 bei 0,000028 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIB investiert, befänden sich nun 35 714 285,71 SHIBA INU in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 310,71 USD, da SHIBA INU am 04.12.2025 0,000009 USD wert war. Aus 1 000 USD wurden somit 310,71 USD, was einer negativen Performance von 68,93 Prozent entspricht.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.11.2025 bei 0,000008 USD. Am 08.12.2024 erreichte SHIBA INU sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000032 USD.
