|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
10.08.2025 19:43:12
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Am 10.08.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 1,754 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 5 702,66 Worldcoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 09.08.2025 bei einem WLD-USD-Kurs von 1,081 USD 6 164,68 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 38,35 Prozent verringert.
Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 06.12.2024 bei 3,924 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1634
|
-0,0033
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
172,19
|
0,5800
|
|
0,34
|Britische Pfund
|
0,8652
|
-0,0029
|
|
-0,33
|Schweizer Franken
|
0,9408
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,132
|
-0,0254
|
|
-0,28
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.