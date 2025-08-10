Anlage: Erfolg oder Verlust? 10.08.2025 19:43:12

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Worldcoin Investoren gebracht.

Am 10.08.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 1,754 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 5 702,66 Worldcoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 09.08.2025 bei einem WLD-USD-Kurs von 1,081 USD 6 164,68 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 38,35 Prozent verringert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 06.12.2024 bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1634
-0,0033
-0,28
Japanischer Yen
172,19
0,5800
0,34
Britische Pfund
0,8652
-0,0029
-0,33
Schweizer Franken
0,9408
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,132
-0,0254
-0,28
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

