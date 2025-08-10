Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Worldcoin Investoren gebracht.

Am 10.08.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 1,754 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 5 702,66 Worldcoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 09.08.2025 bei einem WLD-USD-Kurs von 1,081 USD 6 164,68 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 38,35 Prozent verringert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 06.12.2024 bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net