Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Worldcoin gewesen.

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2,250 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 4 445,32 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,6049 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 689,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,11 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 21.11.2025 erreicht und liegt bei 0,5929 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net