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24.03.2026 18:03:00
2 Oil Stocks That Can Weather the Current Volatility
Oil prices have been excruciatingly volatile since the start of the year. They soared as tensions with Iran grew. Brent oil, the global benchmark, peaked near $120 a barrel after Iran struck energy infrastructure in the Persian Gulf. However, Brent has more recently fallen back toward the $100-a-barrel level on news of productive conversations between the U.S. and Iran. Crude could continue to fall if those talks lead to a ceasefire or soar if tensions reignite. All this volatility makes it challenging to invest in oil stocks. Here are two oil stocks that can weather the current market turbulence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,22
|2,31
|2,31
|Ölpreis (WTI)
|91,05
|0,73
|0,81
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