03.01.2026 23:30:00
3 Bold Oil Market Predictions for 2026
Crude oil prices had a down year in 2025. Brent oil, the global benchmark price, was down nearly 20% on the year, falling from the mid-$70s (and a peak above $80) to the low $60s. Increasing global supplies and concerns about demand weighed on crude prices during the year. The slump in oil prices that the industry experienced last year is likely to continue influencing the oil market in 2026. Here are three bold predictions on what might happen in the coming year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|60,80
|-0,11
|-0,18
|Ölpreis (WTI)
|57,32
|-0,10
|-0,17
