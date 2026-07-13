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13.07.2026 13:46:00
A Fed interest-rate hike could trigger a short-term stock selloff, but history points to a big silver lining
The immediate impact of hiking cycles is often negative but, zooming out, stock markets recoverWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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