Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.088,18 US-Dollar und damit 2,21 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.999,94 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Montagmittag hinzu. Um 3,54 Prozent auf 50,05 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 48,34 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 2,07 Prozent auf 1.579,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.547,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 1,22 Prozent auf 1.412,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.395,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 63,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,63 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,25 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,33 Prozent auf 59,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,75 US-Dollar.

Währenddessen legt der Baumwolle um 1,31 Prozent auf 0,64 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,64 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,34 Prozent auf 4,13 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,08 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Abschläge in Höhe von -0,09 Prozent auf 4.317,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 4.322,00 Britische Pfund.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,59 Prozent auf 4,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,27 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:01 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 0,09 Prozent stärker bei 317,30 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 317,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,62 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,50 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Weizenpreis Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 192,13 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 191,50 Euro.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,49 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 3,15 Prozent stärker bei 4,45 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,32 US-Dollar.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,23 Prozent auf 17,16 US-Dollar, nach 17,20 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Rapspreis. Um -0,08 Prozent reduziert sich der Rapspreis um 12:59 Uhr auf 478,13 Euro, nachdem der Rapspreis am Vortag noch bei 478,50 Euro lag.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 65,51 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 13:13 Uhr bei 65,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 11:42 Uhr steht ein Minus von -0,26 Prozent auf 96,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 96,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at