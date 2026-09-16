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16.09.2026 15:24:01
Chinese oil prices hit record highs after attacks on Saudi pipeline
Beijing has cushioned global impact of Iran war by drawing down stocks but is now ‘coming off its crash diet’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,05
|-3,78
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|Ölpreis (WTI)
|99,46
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