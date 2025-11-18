Ölpreis (Brent)

Trübe Stimmung 18.11.2025 11:03:38

Deshalb geht der Ölpreise etwas zurück

Deshalb geht der Ölpreise etwas zurück

Die Ölpreise sind am Dienstag in einem insgesamt trüben Marktumfeld gesunken.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 23 Cent auf 63,97 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember gab um 25 Cent auf 59,66 Dollar nach.

Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil deutlichen Kursverlusten an Aktienbörsen bremste die Nachfrage nach riskanteren Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt.

Nach deutlichen Preisschwankungen in der vergangenen Woche sind die Brent-Notierungen am Ölmarkt mittlerweile wieder in die Handelsspanne zwischen 63 Dollar und 65 Dollar je Barrel zurückgekehrt, die sich seit Beginn des Monats zeigte.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Ölmarkt derzeit von geopolitischen Risiken und der Sorge vor einem zu hohen Angebot auf dem Weltmarkt maßgeblich bestimmt. Beide Kräfte sorgen dafür, dass sich die Ölpreise derzeit in einer vergleichsweise engen Spanne halten.

/jkr/la/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

