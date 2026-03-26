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Franklin Templeton Is Bringing Its ETFs Tracking Stocks, Gold On-Chain For The First Time

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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