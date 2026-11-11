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11.11.2026 15:01:00
Freeport-McMoRan vs. a Copper ETF: Which Is the Better Way to Own Copper?
Commodities are garnering plenty of attention this year, and Copper is certainly part of that scenario. Due in part to compelling demand trends and tariff concerns, among other factors, prices of the versatile metal are soaring.
That's prompting some investors to evaluate copper stocks, including Freeport-McMoRan (NYSE: FCX). Freeport-McMoRan is the largest U.S.-based copper company, supplying 70% of the refined copper consumed in this country, underscoring its prominence in the commodity stocks conversation.
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