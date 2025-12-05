|
GDX and SIL Provide Indirect Exposure to Gold and Silver -- But With a Few Key Differences
The VanEck Gold Miners ETF(NYSEMKT:GDX) stands out for its lower cost, larger assets under management (AUM), and stronger recent performance. The Global X Silver Miners ETF(NYSEMKT:SIL), on the other hand, appeals to those seeking a more direct play on silver and a higher yield.Both ETFs target investors interested in mining equities, with SIL focused on silver miners and GDX providing global gold miner exposure. Here’s how they stack up on cost, performance, risk, and portfolio construction.Beta measures price volatility relative to the S&P 500. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 197,38
|-11,51
|-0,27
|Silberpreis
|58,30
|1,17
|2,05
