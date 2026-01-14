Kupferpreis

13 334,20
USD
-0,80
0,19 %
14.01.2026 13:28:01

Gold, silver and copper prices hit new highs as global tensions mount

Tin also reaches fresh peak as metals extend recent strong runWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 612,39 -14,06 -0,30
Silberpreis 90,43 -2,78 -2,98

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
