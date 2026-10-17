Gold, Heizöl, Silber & Co. am Samstagmittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.164,67 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.164,67 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,99 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 11:33 Uhr auf 56,99 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.636,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 11:33 Uhr bei 1.636,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.115,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.115,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at